Statale 101, via i cantieri ma occhio agli autovelox: automobilisti a rischio multa. Ecco dove

Statale 101 finalmente libera dai cantieri sì, ma con autovelox: occhio alle multe sulla Gallipoli-Lecce. Dopo mesi di lavori interminabili che hanno creato non pochi problemi e disagi alla circolazione sulla statale che collega il capoluogo barocco alla città ionica, spunta l'autovelox mobile.

Multa a rischio su entrambe le direzioni di marcia

Oltre all'autovelox fisso ormai conosciuto da tutti che si trova in direzione Lecce, all'altezza di Galatina, questa mattina è spuntato l'autovelox mobile della Polstrada in direzione Gallipoli prima dell'uscita per Copertino. Una "presenza" che obbliga alla drastica riduzione della velocità in un tratto in cui il limite è fissato a 90 kmh.

Controlli sulla statale per il secondo giorno di seguito in un weekend pre pasquale che già annuncia l'arrivo di tantissimi vacanzieri tra turisti e studenti che rientrano in Puglia per le festività. E non solo: la Lecce-Gallipoli, in direzione città ionica, nelle prossime ore sarà percorsa de migliaia di persone che si recheranno a Gallipoli per i riti della settimana Santa: è fissata per oggi pomeriggio, e andrà avanti tutta la notte fino all'alba infatti, la processione dei Misteri.