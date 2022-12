Focara, in piazza Schipa la posa della prima fascina

Questa mattina in piazza Tito Schipa a Novoli, storica sede dove il comitato festa guidato dal presidente Toni Villani, erigerà la Fòcara in onore di Sant'Antonio Abate, si posa la prima fascina. Un rito svolto da più di un decennio e che per l'annuale edizione sarà accompagnato dalla musica di Bande a Sud oltre che da spettacolari esibizioni cavalleresche. In una nota è stata proprio l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco De Luca, a spiegare quello che si definisce «un atto di devozione che apre il periodo natalizio e avvia il conto alla rovescia per la Fòcara 2023, il falò più imponente del Mediterraneo che, come da tradizione, sarà acceso nella cittadina nord-salentina la notte del prossimo 16 gennaio».

Il ritrovo alle 10.30



L'inizio della Festa è previsto per le 10.30 con ritrovo in piazza Aldo Moro, dove i musicisti di Bande a Sud accoglieranno il pubblico per la partenza del corteo che si snoderà per le vie del paese fino a raggiungere piazza Tito Schipa dove, alle 11 è in programma un'esibizione cavalleresca a cura della Tenuta Quattru Pizzure, seguita alle 11.30 dal live del concerto bandistico Bande a Sud con lo spettacolo Suoni tra due mari. Sempre in piazza Schipa,alle 12.15 - e dopo i saluti istituzionali del sindaco di Novoli Marco De Luca, della dirigente del locale Istituto Comprensivo Elisabetta Dell'Atti e del presidente del comitato Sant'Antonio Abate Toni Villani - il parroco Don Luigi Lezzi procederà con la benedizione e la posa delle fascine.

Gli eventi collaterali

La piazza per l'occasione sarà addobbata a festa, anche grazie all'esposizione vivaista Piante di viti in vaso a cura dell'azienda agricola Fata Bianca e Vivai Murciano di Otranto. Da evidenziare infine che al termine della cerimonia le piante saranno donate agli studenti dell'Istituto comprensivo novolese, rappresentati dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Intanto da indiscrezioni raccolto quasi completo il cartellone dei festeggiamenti tradizionali (16-17-18 gennaio 2023) della più grande festa dell'inverno di Puglia. Pronta la festa religiosa che partirà il sei gennaio con il novenario e l'intronizzazione del Santo del Fuoco al centro del suo Santuario, il Comitato ha già opzionato le artistiche luminarie dei Fratelli Parisi di Taurisano, così come gli spettacoli pirotecnici di accensione della Fòcara e quelli pomeridiani e serali del 17 gennaio che saranno a cura delle ditte Pirotecnica Moderna di Giovanni Padovano di Genzano di Lucania, della ditta Emotion Fireworks di Nicola Stasolla di Gioia del Colle e della Pirotecnica Salentina di Pierangelo Ingrosso di Novoli.

