Sperona l'auto della ex e la minaccia con una motosega: arrestato 42enne

Potrebbe essere finito almeno per il momento l'incubo per una donna di Taurisano e per i suoi figli. Gli agenti del Commissariato di Taurisano, nella giornata di ieri, hanno infatti posto agli arresti domiciliari un operaio di 42 anni di Ortelle, responsabile del delitto di stalking nei confronti dell’ex moglie.

L’uomo era già stato condannato un mese fa a 2 anni ed 8 mesi per i fatti verificati a Taurisano tra il 2015 ed il 2019, in cui spicca l’episodio delle minacce con una motosega.

Nel settembre 2019, all’operaio di Ortelle è stata applicata l’ordinanza che gli vietava non solo di avvicinarsi all’ex moglie, ma anche di telefonarle o inviarle messaggi.

Tale misura, tuttavia, non gli ha impedito, pochi giorni prima del processo celebrato lo scorso 10 settembre, di inseguire la donna in macchina fino a Taurisano. In quell’occasione l’ex marito avrebbe perfino tentato di speronarla, incurante che a bordo ci fosse anche il figlio piccolo.

L’ossessione per l’ex moglie emerge soprattutto dai messaggi vocali che inviava ai figli minorenni, il cui contenuto osceno ingenerava sofferenza e paura.

In ragione della nuova denuncia sporta, lo stalker è stato denunciato anche per la commissione del reato di violazione del divieto di avvicinamento e comunicazione previsto dal nuovo articolo 387 bis del codice penale.

Il Gip, condivisa la richiesta di aggravamento avanzata dalla Procura della Repubblica, riconoscendone la spiccata pericolosità sociale, dimostrata nei molteplici episodi di molestie e minacce, disponeva per lui gli arresti domiciliari.

