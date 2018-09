Il sindaco sullo stadio: subito interventi per 2milioni e 600mila euro o l'anno prossimo chiuderà la Tribuna Est

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Tribuna Est dello stadio di via del Mare potrebbe essere l'ultimo campionato. Lo ha fatto capire il sindaco Carlo Salvemini intervenendo stamani in Consiglio comunale sulla necessità di eseguire una serie di interventi nello stadio. «Occorrono due milioni e 600mila euro per eseguire una serie di lavori non più rinviabili - ha detto Salvemini - altrimenti l'anno venturo si correrà il rischio di dover chiudere ai tifosi la Tribuna Est» .E non è tutto. Lo stesso sndaco ha anche aggiunto che occorrono altri due milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero stadio.