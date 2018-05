© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sopralluogo la prossima settimana poi si definiranno le priorità e l’impegno economico. Il nuovo campionato di Serie B porterà a Lecce un via Del Mare ristrutturato. «Entro settembre sarà rimesso a nuovo».C’è l’intesa tra il Comune e l’Unione Sportiva Lecce: ieri mattina infatti, presso la sede di via Colonnello Costadura si è tenuta una riunione alla presenza del vicesindaco Alessandro Delli Noci, di Renè De Picciotto, del suo consulente Gianleo Moncalvo, del vicepresidente Corrado Liguori e del direttore generale Giuseppe Mercadante. Obiettivo: rendere il via Del Mare idoneo alla nuova categoria di gioco.Due i progetti sui quali gli attori coinvolti stanno ragionando: uno a breve termine e uno a medio e lungo termine. Nel primo caso si passerà, nel più breve tempo possibile, ad interventi strutturali per ristrutturare lo stadio e «renderlo più confortevole per la serie B intervenendo su quei difetti che hanno caratterizzato la Lega Pro», ha spiegato Delli Noci. Dopo il sopralluogo della prossima settimana le idee saranno più chiare. Di certo si interverrà sui bagni, sui bar, si effettueranno piccole opere di ristrutturazione, si installerà una ringhiera per la visibilità della partita da parte dei diversamente abili e si rinnoverà anche il tabellone luminoso. Interventi sui quali vorrebbe investire De Piccotto, imprenditore del settore turismo e banchiere svizzero che ha preso a cuore le sorti dei giallorossi con l’ingresso nel capitale società con una quota di minoranza.Il Comune proseguirà con il completamento di idoneità statica della tribuna Est con il consolidamento dei pilastri. Come detto priorità e costi saranno determinati dopo il sopralluogo fissato per la prossima settimana al via Del Mare con i tecnici del settore impiantistica sportiva. De Picciotto, in un’intervista a "Quotidiano", ha anticipato la sua disponibilità a mettere sul piatto della bilancia 3 milioni di euro almeno in questa prima tranche.Nel secondo caso, progetto a medio e lungo termine, invece è stato «avviato un tavolo di lavoro che sta iniziando a realizzare un progetto «per un impianto moderno che garantisca - ha spiegato Delli Noci - i servizi ormai presenti in tanti stadi europei». Stadio nuovo? Potrebbe. Le strade da percorrere sono due: o intervenire sul via Del Mare trasformandolo in uno stadio moderno ed europeo oppure costruirne un altro totalmente nuovo in una zona ancora da individuare. E con finanziamenti ancora da individuare.Di certo c’è «che De Picciotto è un grande imprenditore - ha dichiarato il vice sindaco - per noi è solo un piacere dialogare con lui. Voglio dire grazie all’impegno dell’Unione Sportiva Lecce e del De Picciotto che sta dimostrando un grande amore per la nostra terra e per i suoi colori del cuore».Conto alla rovescia dunque per i cantieri al via Del Mare. Subito dopo il sopralluogo allo stadio dovrebbero partire i lavori considerando che la struttura dovrà essere pronta per la prima dell’avvio del campionato (si attende il calendario, ma presumibilmente dovrebbe partire per la fine del mese di agosto). Ma niente paura per gli eventi estivi previsti e già fissati al via Del Mare: il 13 luglio lo stadio ospiterà il concerto dei Negramaro, mentre l’8 agosto ospiterà il match Inter-Siviglia per l’International Champions Cup.«Non ci sarà nessuno stravolgimento degli eventi», ha garantito il vice sindaco.