Stabilimenti balneari, nuovo sequestro a Pescoluse

Nuova stretta sugli stabilimenti balneari alle porte del'estate con un nuovo sequestro piovuto questa mattina in una delle località più battute del Sud Salento, Pescoluse. I carabinieri del Noe hanno infatti apposto i sigilli al lido “Bossa Nova” che sorge sulla spiaggia della marina di Salve. Il provvedimento è stato adottato per la presenza di opere e strutture in mattoni in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in cui la norma lo vieta. I controlli fanno parte del programma che riguarda tutti gli stabilimenti che insistono nella marina di Salve e di cui è stata già acquisita la documentazione. Il lido si trova infatti accanto al "Sunrise" sequestrato invece venerdì scorso.