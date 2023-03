10eLotto, in provincia di Lecce vinti 50mila euro

Un fortunato in provincia di Lecce ha vinto 50mila euro al 10eLotto. La vincita è stata effettuata a Squinzano, in provincia di Lecce, dove è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 736 milioni dall'inizio dell'anno.