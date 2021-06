Squinzano, nella morsa del caldo senza luce e acqua

Squinzano senza luce e acqua. E tutto in una giornata in cui la cittadina si trova nella morsa del caldo africano che anche oggi ha raggiunto temperature intorno ai 40 gradi.

Forniture bloccate senza avviso

L'ira dei cittadini diventa incalzante soprattutto perché non c'è stato nessun avviso di eventuali guasti per cui si sarebbe reso necessario il distacco di servizi di prima necessità. "Di fronte a problemi di questo tipo era doveroso avvisare - lo sfogo sui social -. Siamo abbandonati a noi stessi. Nessuno che abbia avuto il buon senso di spiegare la situazione".

Servizio idrico in tilt da ieri

Già nella giornata di ieri il servizio idrico è stato disattivato in diverse zone del paese. Oggi la stessa storia con l'aggiunta del distacco della corrente. Il problema non riguarda tutte le famiglie ma il disagio in cui si ritrovano gli squinzanesi è notevole. Si spera nella tempestiva e definitiva soluzione perché per la giornata di domani sono previsti picchi di 42 gradi.