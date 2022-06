Lutto nel mondo della politica: morta Fernanda Metrangolo

Un triste risveglio per la comunità di Squinzano che poche ore fa ha appreso con profondo dispiacere della scomparsa di Fernanda Metrangolo. I motivi della morte non sono noti. Nelle scorse settimane si era sottoposta ad un intervento ortopedico a cui è seguito un percorso di riabilitazione. Ieri sera è stata portata al Pronto soccorso del “Fazzi” di Lecce dove nel corso della notte è deceduta.

APPROFONDIMENTI LECCE Lutto nel mondo della politica: muore a 47 anni Giovanni Costantini LA SCOMPARSA Ostuni, malore improvviso addio ad Angelo Iaia fondatore del gruppo... LECCE È morto Gianfranco Belfiore: addio allo storico vignettista de... LECCE Morto il dottore Eugenio Vilei, medico dalla grande umanità IL CORDOGLIO Lutto a Brindisi: morto Angelini, cardiochirurgo ed ex consigliere... IL CORDOGLIO Ostuni, politica e sport in lutto: è morto l'ex vice... LECCE Lutto all'Università del Salento, muore Nicola Di Cagno IL CORDOGLIO Brindisi, politica in lutto: morto l'ex sindaco Saponaro

Chi era

Una donna da sempre attiva nella vita politica e sociale del paese. E’ stata fino a pochi anni fa direttrice della Dogana di Brindisi e presidente dell’Avis Squinzano. Metrangolo è stata più volte consigliera e assessora al comune di Squinzano e anche consigliera provinciale. Schierata con il centrodestra, ha combattuto battaglie politiche sempre con grinta e determinazione, facendosi valere sin dagli albori del suo percorso politico sul panorama regionale e contando sull’amicizia e stima di esponenti di spicco con cui ha mantenuto sempre ottimi rapporti di collaborazione.

Apprezzata dagli squinzanesi per i quali si è sempre prodigata mettendo le sue competenze a disposizione soprattutto dei più bisognosi, lascia un vuoto non solo ai cittadini ma anche al marito Romolo, proprietario per decenni di uno storico bar e pasticceria del posto, e il figlio Carlo. Negli ultimi tempi è spesso stata nell'occhio del ciclone non perdendo mai la speranza di riuscire a dimostrare che ogni sua azione è sempre stata rivolta agli interessi della sua amata Squinzano per la quale ha continuato da comune cittadina a contribuire, mettendosi a disposizione. La cosa che amava fare di più, forse la sua unica ragione di vita.