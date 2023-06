Mistero nella notte: raffica di spari contro un'abitazione

Una raffica di colpi di arma da fuoco ha agitato il sonno di alcuni cittadini di Squinzano, in provincia di Lecce, svegliati nel cuore della notte dal rumore di una sequenza di spari. I fatti sarebbero accaduti intorno alle due di ieri notte nella zona nord-ovest del paese. Ignoti avrebbero esploso una decina di colpi contro un'abitazione privata.

Non erano fuochi d'artificio

Il proprietario della casa, però, si sarebbe accorto solo ieri mattina dell'accaduto. Gli spari sono stati uditi in più parti della città ed in molti hanno pensato si trattasse di fuochi d'artificio. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione di Squinzano per comprendere la natura del gesto e chi possa averlo compiuto.