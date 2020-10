Squinzano, ipotesi infiltrazioni mafiose in Comune: la Prefettura insedia la Commissione di controllo

Colpo di scena a Squinzano: la Prefettura di Lecce dà il via libera all'insediamento della Commissione per gli atti amministrativi. Nei fatti si tratta del primo passo della procedura che, se si dovesse trovare riscontro alle ipotesi di infiltrazioni mafiose e condizionamenti della criminalità nell'attività dell'amministrazione comunale, porterebbe allo sciogliomento del Comune guidato dal sindaco Gianni Marra.

Secondo quanto prevede la procedura, nelle scorse ore sono stati nominati tre vice prefetti e tre esponenti delle forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) che ora esamineranno tutti gli atti amministrativi e valuteranno tale ipotesi. Il Comune di Squinzano era già finito nel mirino della Prefettura nel 2015: cinque anni fa, tuttavia, la verifica si concluse con la richiesta di scioglimento del Comune da parte della Commissione. Istanza poi rigettata a livello ministeriale. In quel caso, però, fu emesso un unico provvedimento di sospensione a carico dell’ex presidente del Consiglio comunale Fernanda Metrangolo. Ma in tempi più recenti analoga procedura è stata adottata per i Comuni di Surbo, Sogliano Cavour e Parabita.

Ultimo aggiornamento: 18:03

