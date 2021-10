Talentuoso palleggiatore azzurro negli anni Novanta, quando vinse tre campionati mondiali consecutivi, e mister vincente della Nazionale. Assurto nuovamente agli allori internazionali della pallavolo, ne è conseguita quasi naturalmente la consegna delle Chiavi della città di Squinzano, dove il sessantenne allenatore (il compleanno domenica prossima) è nato. Ferdinando De Giorgi, detto Fefè, ha ricevuto il riconoscimento una gremita, entusiasta, piazza Plebiscito, alla presenza, fra gli altri notabili, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del nunzio apostolico, monsignor Luigi Pezzuto, del prefetto Maria Rosaria Trio, del comandante provinciale dei carabinieri Paolo Dembech, del questore Andrea Valentino e del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

Emozionato, l’allenatore come quando il 19 settembre in Polonia, battuta la Slovenia, è salito sul podio più alto d’Europa. «Lì c’era un risultato sportivo, quindi una grandissima gioia, mentre qui ci gustiamo un pochino la situazione» ha confidato il tecnico. Il quale è divenuto un’icona della migliore italianità anche per mezzo di un concetto ribadito a margine della cerimonia: «Lo sport è un mezzo incredibile per cercare di unire le persone, come ha fatto la nostra Nazionale: sono sicuro che tanti hanno giocato la finale insieme a noi. Italianità significa che quando ci mettiamo a fare le cose perbene, sappiamo arrivare sul tetto d’Europa e anche più avanti. Quindi bisogna essere orgogliosi e fiduciosi nelle nostre qualità. E non lamentarsi troppo».

Il segreto di una grande carriera

Condottiero, ma non privo di timori: «I dubbi ci sono sempre, però credo che alla fine l’importante sia mettere dentro tutte le proprie capacità e le esperienze che si hanno, avere dei principi validi e lavorare al massimo». Il valore aggiunto: «La parte straordinaria è stata un gruppo di ragazzi ventenni che hanno dimostrato che, pur essendo giovani, se si dà loro fiducia riescono a fare grandi cose». De Giorgi vincente subito dopo essere succeduto a Blengini. «Sono entrato in un momento un po’ particolare – ha ricordato il tecnico salentino -, perché i ragazzi finivano di giocare le Olimpiadi , il mio ingresso è stato subito con un progetto di giovani che va verso i Giochi di Parigi, al di là del predecessore il movimento pallavolistico, tutto, ha sempre lavorato per fare cose buone. Alla fine arrivano anche ragazzi giovani, che sono comunque tirati fuori da qualche altro allenatore. Credo che bisogna avere un sistema che funzioni e che in questo caso gli allenatori e le società che hanno scovato questi giocatori debbano essere tutte ringraziate per questo risultato». Le parole chiave del successo di De Giorgi? «Io cerco di creare sempre un ambiente nel quale tutte le persone possano migliorare. Sono abbastanza esigente, non mi piace molto la mediocrità e comunque cerco di spingere a dei valori che sono importanti in una squadra, che non sono solo quelli tecnici o tattici». Quali? « Intanto la condivisione, la capacità di aiutarsi, di trovare soluzioni insieme. Lo sport della pallavolo da questo punto di vista è micidiale, perché ci sono tre tocchi per segnare un punto e li fanno spesso tre persone diverse. Quindi se non hai questo sistema interno è difficile resistere e raggiungere grandi risultati».

Lo human factor come valore aggiunto

A questo mister della Nazionale si riconosce spesso il fattore umano. «È quello che fa spesso la differenza – sottolinea lui -, perché magari bastassero solo le qualità tecniche: faremmo le squadre con le figurine». Quindi? «C’è grande attenzione alla persona in generale. E questo crea anche un rapporto che va al di là della partita». Poi le immagini sul maxischermo a ripercorrere la carriera di De Giorgi palleggiatore e di allenatore. La soddisfazione del commissario prefettizio di Squinzano, Beatrice Mariano, presente alla festa: «Oggi festeggiamo un cittadino illustre che ha lavorato e continuerà a lavorare per il rafforzamento dell’identità di questo territorio».