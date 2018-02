Casa popolare al boss? La Procura alza la posta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La Procura torna a sostenere che ci furono forzature ed atti falsi per assicurare nel 2010 una casa popolare dell’ex Iacp al boss squinzanese Antonio Pellegrino, 43 anni. E ci ha messo il carico. Nel processo d’appello di ieri il sostituto procuratore generale Nicola D’Amato ha chiesto il riconoscimento dell’accusa di falso esclusa in primo grado dal giudice per l’udienza preliminare Michele Toriello. E che aveva comportato l’assoluzione completa per Pellegrino e per l’ex comandante della polizia municipale, Roberto Schipa, 60 anni. Nonché l’assoluzione parziale per l’ex sindaco Gianni Marra, 56 anni, condannato poi a quattro mesi di reclusione per la sola ipotesi di reato di abuso di ufficio.Un anno ed otto mesi per Pellegrino e per Schipa, cioè per l’accusa di concorso in falsità ideologica e materiale. E due anni per l’ex sindaco Marra, per il riconoscimento del falso e la conferma dell’abuso di ufficio. Le richieste sono arrivate dal sostituto procuratore generale Nicola D’Amato che ha fatto suo sia l’appello presentato dalla Direzione distrettuale antimafia sull’esclusione del falso e le conseguenti assoluzioni, che il ricorso presentato da Marra contro la condanna in primo grado. Ha rincarato la dose, il magistrato: in primo grado erano stati chiesti due anni per Pellegrino, un anno e quattro mesi per Marra ed otto mesi per Caracciolo.Per l’assoluzione, senza alcuna altra richiesta subordinata, hanno concluso gli avvocati Pasquale Caracciolo e Giuseppe De Luca (difensori di Roberto Schipa), Paolo Spalluto (per Gianni Marra) ed Elvia Belmonte (per Antonio Pellegrino). Rigettata la richiesta delle difese di esaminare nuovamente il carabiniere all’epoca in servizio nella stazione di Squinzano che sostenne di essere passato dall’abitazione occupata dalla madre di Pellegrino, per accendere nel vano garage dove il figlio abitava, quelle volte che aveva effettuato i controlli. Una rappresentazione diversa della struttura di quella casa rispetto a quella riferita dal geometra comunale. Una rappresentazione che divenne uno dei requisiti per affidare l’alloggio popolare al boss: i continui controlli delle forze dell’ordine creavano stress e tensione nella madre anziana e malata. Perché bussavano da lei e passavano attraverso la sua casa per accertarsi della presenza del figlio Antonio.