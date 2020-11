Ucciso dalle fiamme del camino: inutili i soccorsi per un anziano

Era avvolto in una coperta, e sedeva non molto distante da una stufa dalla quale si sono sprigionate le fiamme che lo hanno raggiunto e non gli hanno lasciato scampo. È morto così, nella sua casa di via Salvemini, a Squinzano, Vincenzo Pulli di 92 anni. Per lui, purtroppo, nonostante i soccorsi immediati del figlio, medico e dirigente della Asl di Lecce, e poi dei sanitari del 118 giunti in casa dell’anziano subito dopo la chiamata di intervento, non c’è stato nulla da fare.

L’anziano, nonno di un ex consigliere comunale dimessosi pochi giorni fa, era già deceduto a causa delle ustioni riportate sul corpo. Sul posto, insieme ai soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i familiari del 92enne. E’ accaduto intorno alle 22



