Lecce, promessa sposa a 12 anni. La condanna dell'imam: "Per l'Islam è peccato, i figli non sono merce di scambio"

La storia della dodicenne salentina promessa in sposa al cognato pakistano della madre ha scatenato molte reazioni che vanno dalla rabbia all’indignazione. A essere tirata in ballo è stata anche la comunità islamica del Salento, che da molti anni ha come guida l’Imam Saifeddine Maarouf.

Imam Saifeddine, anzitutto ha senso chiedere a voi un giudizio su quanto accaduto?

«Da un certo punto di vista no, l’usanza delle “spose bambine” che noi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati