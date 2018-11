Sportello Diritti: «In aumento i reati informatici a sfondo sessuale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo pronti attraverso il nostro staff di legali e consulenti tecnici ad intraprendere ogni ulteriore iniziativa utile per la massima tutela della ragazza». A riferirlo è Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti a cui la vittima del video hot si è rivolta dopo aver presentato denuncia alla Polizia postale attraverso il proprio legale.«Esistono software in dotazione alla principale forza di polizia che si occupa di crimine informatico continua D'Agata - che attraverso complessi algoritmi sono in grado di risalire a coloro che condividono file, anche di questo tipo. Ecco perché è doveroso avvertire chiunque persevererà nell'attività di condivisione del video che potrà essere individuato con tutte le conseguenze giuridiche del caso, anche in tema di violazione del diritto alla privacy della malcapitata».È l'altro fronte della vicenda. «I reati informatici a sfondo sessuale sono in costante aumento - riferiscono ancora dallo Sportello dei Diritti - sempre più persone, infatti, ci contattano perché vittime di sextortion, ossia di veri e propri ricatti che avvengono in rete, per impedire la diffusione di foto e video osé, che le vittime inviano inconsciamente a degli sconosciuti».C.Tad.