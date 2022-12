Sporcaccioni beccati grazie alle fototrappole. Scattano le multe

Sporcaccioni beccati dalle fototrappole mentre lanciano rifiuti nelle campagne. Scattano le multe. È accaduto a Salice Salentino dove gli agenti della polizia locale, al comando di Carlo Cicala, hanno individuato due persone responsabili di abbandono indiscriminato di rifiuti nelle nostre campagne.



Gli agenti hanno proceduto come per legge, a sanzionare i responsabili.

«Ci auguriamo che la sensibilità verso l'ambiente che ci circonda diventi per tutti prassi quotidiana - le parole del sindaco Cosimo Leuzzi - La raccolta differenziata in paese funziona, così come c'è la possibilità di conferire direttamente all'ecocentro».