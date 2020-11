Spesa fuori dal Comune, sì del Governo: "Spostamento motivato dalla convenienza economica"

"Lo spostamento per la spesa fuori dal proprio Comune è consentito e motivato dalla convenienza economica": il via libera arriva direttamente dal Governo e dovrebbe mettere la parola fine allo scontro scoppiato nei giorni scorsi dopo le multe a chi aveva abbandonato il proprio paese per fare tappa in un centro commerciale del territorio confinante. I vigili urbani di Cavallino (dove è situato l'ipermercato Conad) avevano sanzionato per ben 400 euro un cliente proveniente dalla vicina Lizzanello e il sindaco di quest'ultima località, Fulvio Pedone, si era rivolto al Prefetto di Lecce e poi al Governo chiedendo un chiarimento.

Ora la risposta da Roma al quesito sollevato, appunto, dal primo cittadino di Lizzanello: fare la spesa rientra fra le cause giustificative degli spostamenti. Con il Governo pronto a precisare, in particolare, che “...laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui il Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità anche in termini di maggiore convenienza economica di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito entro tali limiti che dovranno essere autocertificati”. Se, cioè, un determinato prodotto ha un costo più in basso ci si potrà spostare: una convenienza economica che, ovviamente, dovrà essere in qualche modo dichiarata. A patto, ricordiamolo, che ci si sposti da "un Comune contiguo", come specifica il Governo.

La spesa a Conad sì - come pure in altri centri commerciali del territorio - ma non da città e paesi lontani. Sempre che la Polizia municipale di Cavallino la pensi allo stesso modo.

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA