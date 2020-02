Spedizione punitiva con pestaggio, condannati in sei

Ultimo aggiornamento: 12:48

Condannati ad 11 anni di reclusione a testa e alla interdizione dagli uffici pubblici i sei imputati accusati di avere sequestrato, picchiato e minacciato due uomini per farsi consegnare 8mila euro di ristoro ritenendoli gli autori del furto in casa del padre di uno di loro. La vicenda avvenne il 10 settembre del 2018.La sentenza della Corte d'Assise di Lecce ha riguardato Ivan Petrelli, Eupremio Lauretti, Marco Paladini, Cristiano Quarta, Stefano Gabellone e Gianfranco Quarta. Tutti di Carmiano. Sono accusati di avere prelevato da casa i due uomini, di averne messo uno nel portabagagli e l'altro nell'abitacolo,per condurli poi nelle campagne di Salice Salentino e gonfiarli di botte.Quella sera una banda composta da almeno nove persone era piombata in un’abitazione del posto e dopo aver picchiato il padrone di casa e un suo amico, davanti alla compagna e alla figlia di due anni, aveva caricato in auto le due vittime poi portate in campagna e pestate ancora. Poco dopo, il 16 ottobre, i carabinieri avevano arrestato sei persone per lesioni personali aggravate e sequestro di persona a scopo di estorsione.