A scuola di educazione stradale: la polizia locale incontra gli studenti

Sono iniziati nel comune di Specchia i percorsi formativi sull'educazione stradale, organizzati in collaborazione con gli istituti scolastici presenti sul territorio.

Gli incontri, destinati a bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, si inseriscono nel più ampio campo dell'educazione alla convivenza civile. Il Comandante della Polizia Locale di Specchia, Andrea Zacà, ha illustrato l'importanza di questo progetto: «l’iniziativa si propone di sensibilizzare tutta la popolazione scolastica, tenuto conto delle diverse

fasce d’età, sui temi della sicurezza stradale per facilitare l’assunzione di comportamenti consapevoli, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile. La proposta formativa si pone l’obiettivo di far

comprendere ai partecipanti a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile».

Il progetto vede anche il coinvolgimento dei nonni vigili, alcuni dei quali vantano un'esperienza nelle Forze di Polizia, apportando così un contributo significativo grazie alla loro conoscenza.

Il sindaco di Specchia, Anna Laura Remigi, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l'iniziativa: «Siamo estremamente orgogliosi di avviare questi percorsi formativi. Infatti, con delibera di giunta comunale n. 72 del

2024, abbiamo affidato alla polizia locale, con atto di indirizzo, la promozione di incontri sulla sicurezza stradale, che rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza dei nostri giovani cittadini. L'educazione stradale è cruciale non solo per prevenire incidenti e migliorare la sicurezza sulle nostre strade, ma anche per promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità. Vogliamo che i nostri ragazzi crescano con una solida consapevolezza delle regole e dei comportamenti corretti da tenere sulla strada, affinché possano diventare adulti responsabili e attenti alla sicurezza propria e altrui».

L’iter formativo non solo mira a ridurre il numero di incidenti stradali, ma intende anche sviluppare una mentalità più attenta e rispettosa verso le norme stradali e verso gli altri utenti della strada.

Attraverso questi percorsi, il Comune di Specchia si pone come esempio di comunità attenta e proattiva nella tutela dei propri cittadini, in particolare dei più giovani, investendo nella loro educazione e nel loro futuro.