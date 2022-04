Incidente nel Basso salento: auto si ribalta, ferita una 19enne

Ha perso il controllo della sua auto, una fiat Punto Bianca che si è ribaltata per poi finire la corsa contro una parete rocciosa: una ragazza di 19 anni di Presicce. La giovane è rimasta ferita, nel primo pomeriggio, in un incidente lungo la strada che collega Specchia a Presicce - Acquarica, nel basso Salento.

La dinamica

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Si sta verificando se siano coinvolte altre autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario del 118. La ragazza è ricoverata all'ospedale di Tricase, non è in pericolo di vita.