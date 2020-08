Rave nelle campagne, i carabinieri lo individuano con i droni. Identificati alcuni dei partecipanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rave party è stato scoperto questa mattina dai carabinieri della compagnia di Tricase . Sono stati i residenti, che tutta la notte non erano riusciti a chiudere occhio a causa dei "rumori molesti", a chiamare il 112 e chiedere l'intervento dei carabinieri.I militari si sono serviti di un drone per individuare la zona esatta dove si stava svolgendo il party non autorizzato. Poi hanno raggiunto l'area - insieme anche con gli agenti del commissariato di Taurisano - e hanno fatto spegnere la musica e sgomberare. Alla festa partecipavano più di cento persone, molte delle quali si sono date alla fuga. Quelle identificate - qualche decina, per lo più turisti - ora rischiano una denuncia.