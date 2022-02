Lecce, sparite le telecamere di viale Gallipoli. Ma il "mistero" è presto svelato

LECCE - La “bella notizia” per gli automobilisti in realtà non esiste. O meglio durerà solo un giorno: il tempo di riprIstinare il palo della segnaletica divelto durante un incidente stradale l'altra notte.

Le telecamere smantellate?

Questa mattina infatti si era diffusa la notizia che il chiacchierato rilevatore della svolta vietata tra viale dell'Università e Viale Gallipoli, che negli ultimi mesi ha mietuto migliaia di contravvenzioni (l'ultima è stata la rider multata 70 volte) fosse stato smantellato.

Ma così non è: le telecamere sono state rimosse solo a seguito di un incidente stradale che si è verificato l'altra notte nei pressi dello storico carcere di Villa Bobò quando un'auto ha erso il controllo andando a sbattere sulla segnaletica e il conducente è fuggito senza lasciare traccia.