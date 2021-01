Agguato al quartiere Stadio: chi ha sparato voleva uccidere. Le indagini della Mobile e la rivolta dei residenti: «Qui non è il Far West»

Sei colpi di pistola esplosi da due armi diverse, forse impugnate da altrettanti sicari. Si fa largo questa ipotesi tra le tante al vaglio degli agenti della Squadra mobile della questura di Lecce che, sotto la guida del vicequestore Alessandro Albini, stanno cercando di diradare la nebbia che avvolge il misterioso agguato andato in scena nel tardo pomeriggio di giovedì in piazzale Pesaro ai danni di Massimo Cazzella, 48enne leccese, volto già noto alle forze dell'ordine.

Gli investigatori non stanno lasciando nulla al caso e, sulla base degli elementi raccolti fino ad ora, lavorano senza sosta nel tentativo di fare luce sulle tante zone d'ombra che rendono poco chiaro l'accaduto. A partire dalla stessa dinamica dei fatti. Nessuno in zona avrebbe assistito alla scena, né avrebbe visto strani movimenti. Gli spari, invece, li hanno uditi in tanti: diversi residenti della zona, ma anche i ragazzini della scuola calcio del centro sportivo San Massimiliano Kolbe, situato a meno di 50 metri dal luogo del ferimento di Cazzella. Anche la stessa vittima, ascoltata subito dopo l'accaduto e di nuovo nella giornata di ieri, non avrebbe fornito dettagli in più a riguardo.

L'ex agente di commercio è stato colto alla sprovvista mentre era in auto, aveva appena parcheggiato, non avrebbe avuto neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo. Inoltre era anche in una zona non ben illuminata, dunque difficile riuscire, in quei concitati istanti, a catturare qualche dettaglio. L'unico elemento che è riuscito a consegnare agli agenti è stato quello relativo al mezzo da cui sono partiti i colpi: un'auto di colore scuro, forse nera, di cui non sarebbe riuscito a comprendere il modello né a vedere qualche cifra della targa. L'istinto di protezione ha prevalso, dato che le pistolettate sono arrivate subito, immediate. E Cazzella può dirsi davvero miracolato. Chi ha agito aveva le idee ben chiare: non intimorire, ma uccidere. E forse credeva anche di esserci riuscito. Dei sei colpi esplosi, infatti, ben quattro sono andati a segno raggiungendo il bersaglio, il 48enne per l'appunto.

La vittima si è protetta con la mano, si è rannicchiata su se stessa per proteggersi e così si è ferita, proprio ad una mano e ad una gamba. Ferite non gravi, che non hanno provocato serie emorragie o lesioni, tant'è che i medici, dopo una notte trascorsa in ospedale, ieri mattina hanno dato il via libera alle dimissioni. I bossoli recuperati sul luogo dell'agguato dagli agenti della scientifica, però, hanno riservato sorprese. Sono risultati di due tipologie diverse, esplose, quindi, da due diverse pistole, di cui una semiautomatica. Per questo motivo gli agenti ora avanzano l'ipotesi che ad agire possano essere stati due sicari, non uno solo. E, se invece si fosse trattato di un killer solitario, che abbia di certo impiegato due armi diverse. Anche se quest'ultima ipotesi risulterebbe quella meno probabile.

LE VOCI DEL QUARTIERE

«La 167 non è il Far-West. Nel quartiere c'è un impegno costante per garantire futuro a famiglie e giovani». È unanime la levata di scudi di residenti e associazioni del quartiere, sconvolti dopo l'attentato a colpi di arma da fuoco compiuto in piazzale Pesaro ai danni del 48enne Massimo Cazzella. La comunità è operosa e solidale, proiettata nella legalità e intenzionata a promuovere di sé una narrazione positiva, dopo gli anni bui in cui la Sacra Corona Unita impauriva. In campo per questa che è divenuta una missione per il sociale, numerosi volontari delle associazioni. Tra questi Andrea Ferreri, presidente dell'associazione BFake, nata dall'esigenza di ricreare un punto d'incontro dei saperi e delle idee, per promuovere l'integrazione di persone e culture. «Il nostro quartiere non è più quello descritto dalla cronaca nera durante gli anni 90' legati alla Scu. Sono stati anni bui, in cui era difficile stare per strada o avviare qualsiasi attività. Ma oggi il clima è cambiato sottolinea Ferreri - la 167 è una grande comunità, capace di superare i disagi e le difficoltà, divenendo un'area operosa, ricca di attrazione, di centri culturali e sportivi dove accogliere i giovani. Le opportunità, grazie alla presenza delle associazioni, delle parrocchie e delle istituzioni sono aumentate e questo ci permetterà di uscire dall'ingiusto isolamento del passato, puntando in futuro ad essere area aggregante e centrale dell'intera città». Idee e progetti che muovono in direzione dei giovani dalla sede dell'associazione di via Siracusa. «Viviamo il quartiere con la gente, sperando di comprendere al meglio esigenze e problematiche di chi ci vive quotidianamente per poi poter affrontare le varie situazioni. Il nostro vuole essere un punto d'aggregazione sempre più forte e dinamico ribadisce - capace di attrarre sempre più i giovani e lo loro famiglie».



Impegno costante e valori condivisi anche dall'associazione Villeggiatura in panchina, presieduta da Fabio Bonatesta e molto attiva in piazzale Cuneo. «Ci dissociamo da ogni fatto di violenza verificatosi - precisa Bontasta - Nella 167 c'è solidarietà e associazionismo in costante crescita. Tanti giovani o persone in difficoltà nel tempo hanno condiviso diverse iniziative e con il supporto dell'intera comunità sono riusciti a trovare nuovi stimoli, superando i disagi e proiettandosi verso un futuro migliore». Tra questi anche il progetto socio-colturale degli orti di Calvino. «Tre anni fa siamo partiti con 20 appezzamenti di terreno, coltivati tra tanta indifferenza, fra qualche mese invece toccheremo quota 50 e molti dei nuovi orti saranno coltivati da gruppi di giovani. Questa è la 167, un quartiere vivo, da non discriminare ma da conoscere sottolinea Bonatesta - in cui le famiglie non devono avere paura di portare i propri figli per giocare e incontrare i compagni di classe».



E con lo stesso obiettivo della conoscenza positiva dell'area si muove l'associazione Fucina Salentina di Valentina Ruscica. «Con le nostre iniziative vogliamo rimuovere il pregiudizio. Sono passati gli anni difficili del maxi processo alla Scu. La zona 167 è un quartiere ricco di storia, arte e cultura come ogni altro angolo della città, e il nostro impegno è finalizzato a diffondere note positive tra i giovani». Cinquant'anni di storia appunto, intrisi da svariate dinamiche sociali e antropologiche, che nel corso dei decenni hanno completamente trasformato un'area popolosa ed eterogenea, ma che ora ha tra i suoi punti di riferimento anche le parrocchie di San Giovanni Battista e San Massimiliano Kolbe.



Ma non solo, anche giovani imprenditori nati e cresciuti nel quartiere. E che hanno deciso di rimanerci puntando su professionalità e qualità come fatto dai fratelli Stefano e Marco Paladini, titolari dell'omonima pizzeria di piazzale Sondrio. «La zona 167 non significa delinquenza. Un caso isolato non deve assolutamente minare quanto di buono fatto in questi anni dalla comunità - precisa Stefano -. Il nostro è un quartiere abitato da brava gente, che si impegna con costanza per superare le difficoltà del passato. Chi opera nel sociale fa tantissimo e sono diverse le realtà anche economiche di grande pregio di cui tutta la città dovrebbe essere orgogliosa».

