Sparatoria a Lecce: gravemente ferito un 48enne

Paura nel tardo pomeriggio a Lecce. Poco prima delle 19, Massimo Cazzella, 48enne leccese, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che l’avrebbe colpito a una mano e una gamba.

È accaduto nel quartiere Stadio, nel corso di quella che, da quanto si apprende al momento, sarebbe stata una sparatoria che ha avuto luogo in piazzale Pesaro.



L’uomo era cosciente quando è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato a sirene spiegate presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Ancora non sono chiari i dettagli dell’episodio che ha portato al ferimento di Cazzella. Sull'accaduto sono già in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Lecce, intervenuti sul posto con i colleghi della sezione volanti e i carabinieri della compagnia leccese.



Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA