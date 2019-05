Sparano in aria e fuggono col bottino: rapinato mentre versa il contante in banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALATINA - Momenti di paura intorno alle 15:30 a Galatina. Due uomini hanno infatti messo a segno una rapina lampo, sparando due colpi di pistola in aria e fuggendo via con il denaro. La vittima del colpo è stata un dipendente della stazione di servizio Camer che si trova poco lontano. L'uomo è stato bloccato in paese, nei pressi di Piazzetta Toma, dove i due lo hanno intercettato e bloccato e sotto la minaccia dell'arma si sono fatti consegnare il denaro. Probabilmente sapevano che a quell'ora l'uomo si sarebbe recato nella vicina Banca Popolare Pugliese per depositare il contante in arrivo dai guadagni della mattinata. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Croma.