Fase 2, rifiorisce lo spaccio: tre arresti nel Salento

Ultimo aggiornamento: 10:36

Spaccio, tutto come prima. Quattro arresti nel Salento per cocaina, marjuana e hashish. I carabinieri hanno individuato e fermato quattro persone ritenetute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Oltre un chilo di marijuana e 40 grammi di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Campi Salentina, e dai militari delle stazioni di Leverano e Porto Cesareo. Lo stupefacente è stato rinvenuto grazie all’impiego delle unità cinofile di Modugno e dopo una attività investigativa che ha portato all’arresto di tre persone. Sono finiti in manette, arrestato in flagranza, Alessio Rizzello, 44enne di Porto Cesareo, e Massimo Montinari, 29enne di Leverano. Denunciati invece per detenzione illegale e porto abusivo di armi bianche, dai carabinieri di Squinzano, un 55enne è un 66enne del posto trovato in possesso di due spade e un fioretto.Ad Andrano, i militari della stazione della stazione dei carabinieri hanno arrestato Nadir Frisullo, 27 anni, di Tricase, domiciliato ad Andrano. Lo stesso aveva patteggiato ad apriole dell'anno scorso ad un anno e mezzo di reclusione (pena sospesa) ed a 6.000 euro di multa nell'ambito dell'inchiesta Short Message dei carabinieri di Specchia.Sospettato di essere tonato a spacciare Frisullo è stato controllato mentre era alla guida di una Renault Clio. E così i carabinieri hanno scoperto che si stesse portando in giro 55 grammi di marijuana e 35 grammi di cocaina suddivisi in sei dosi . Inoltre nelle case di Andrano e di Tricase sono statio trovat 180 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.Tutto sequestrato insieme allo smartphone che servirà a isalire alla rete di fornitori e di acquirenti. Sentito il parere del pubblico ministero di turno, Frisullo è stato condotto in carcere.