Spaccio, nei guai un 42enne. A Calimera tre giovanissimi denunciati per ricettazione

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente: per questo è stato arrestato in flagranza di reato V.S., 42enne di Lecce. I militari del Nor, sezione operativa della Compagnia di Lecce, insieme ai carabinieri Maglie, hanno infatti rinvenuto nella sua abitazione 100 grammi di hashish, 123 di marijuana, il materiale per il confezionamento delle dosi e 200 euro, ritenuti provento di attività illecita. V. S. si trova ai domiciliari.

I carabinieri di Calimera hanno denunciato per ricettazione D.D.G, 24 anni; C.A. 19 anni e M.G, 18 anni: in casa, i militari hanno rinvenuto infatti un telefono cellulare e due altoparlanti, ritenuti il bottino di un furto in abitazione avvenuto, sempre nel comune griko, il 2 febbraio scorso. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

