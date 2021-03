Lecce, 17enne arrestato per spaccio

Un minorenne leccese è stato arrestato dalla polizia per spaccio di marijuana. E' successo nella serata di ieri, quando gli agenti delle volanti hanno sorpreso G. C., a bordo di uno sccoter con un'altra persona in possesso di 18 grammi di sostanza stupefacente.

I due ragazzi hanno tentato di disfarsi della droga prima di fermarsi all'alt della polizia ma sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una considerevole somma di denaro contante, in banconote di diverso taglio, di cui non era in grado di fornire giustificazione. Negli indumenti intimi la polizia ha trovato anche 10 involucri in plastica contenenti la droga. Il ragazzo, che è sottoposto alla misura della messa in prova con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Lecce, per il reato di furto, aveva in casaaltri 40 grammi di marijuana eun bilancino di precisione in plastica e dei residui di bustina di cellophane compatibili con quelli utilizzati per avvolgere le 10 dosi precedentemente rinvenute, il tutto posto sotto sequestro.