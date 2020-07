Smantellata piazza di spaccio fra Lecce e Potenza: quattro arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazione finalizzata al narcotraffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con queste accuse, nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza , i carabinieri stanno eseguendo in queste ore quattro arresti (tre in carcere e uno ai domiciliari) e due divieti di dimora fra le province di Potenza e di Lecce Lo spaccio, secondo l'inchiesta, avveniva in particolare fuori dalle scuole, nei giardini pubblici e nelle piazze di vari comuni. L'indagine, avviata a giugno del 2019, ha consentito di individuare i presunti capi dell'organizzazione criminale: Riccardo Martucci, di 70 anni, e Kostantin Dobrev Kostov (21), nei confronti dei quali sono state emesse due delle tre ordinanze di custodia cautelare in carcere.Le altre persone coinvolte nell’indagine sono Massimo Sileno, di 48 anni, in carcere; Gennaro Coviello (26), ai domiciliari; Donato Lareglia (21) e Savino Luongo (20), nei confronti dei quali è stato emesso il divieto di dimora a Venosa, ed Eustachio Antonio Rossicone (38), indagato. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.