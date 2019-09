Scoperto a spacciare al parco, prende a calci e pugni gli agenti per sfuggire all'arresto: bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calci e pugni agli agenti per sfuggire all'arresto, dopo essere stato sorpreso a spacciare al parco di Belloluogo . Le manette sono scattate ai polsi di Omar Diagne, 21enne di nazionalità senegalese, arrestato in flagranza di reato dalle Volanti della Questura di Lecce I poliziotti lo hanno colto di sorpresa mentre fumava uno spinello e hanno proceduto poi a ispezionargli la borsa, trovando così un panetto di hashish, diverse dosi di marijuana e sei Rolex contraffatti. Il 21enne ha quindi cercato di allontanare gli agenti colpendoli a calci e pugni. Per i due poliziotti, visitati dai medici, la prognosi è stata di sette giorni ciascuno. Per Diagne, invece, è scattato l'arresto.