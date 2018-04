Spaccate nel sud Salento: ad agire era una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce stanno eseguendo due provvedimenti cautelari, emessi dal Gip presso il Tribunale di Lecce nei confronti di una coppia indagats a vario titolo per furto aggravato in concorso.L’indagine è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Casarano ed ha consentito di far luce su una serie di furti commessi, dall’inizio dell’anno, ai danni di numerosi esercizi commerciali messi a segno con il metodo della “spaccata”, ossia utilizzando un veicolo per infrangere le porte d’ingresso degli obiettivi da colpire e depredare.I particolari dell’operazione verranno resi noti stamane nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce.