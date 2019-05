Spaccata nella notte all'agenzia di scommesse: ma scatta l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato furto nella notte a Melendugno. Nel mirino l'agenzia di scommesse Eurobet in via fratelli Longo. L'intento dei malviventi, che sono entrati nell'esercizio rompendo un vetro del centro scommesse, era quello di svuotare le slot machine e le macchine cambia soldi. Ma il colpo è sfumato perché è scattato immediatamente l'allarme e sono sopraggiunte due pattuglie dei vigilantes Alma Roma. Scarso il bottino dei delinquenti, incappucciati e ripresi dalle videocamere di videosorveglianza, che sono riusciti a dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lecce che vaglieranno le immagini di videorveglianza per tentare di isalire ai colpevoli.