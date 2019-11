Spaccata alla stazione di servizio: vetri rotti a colpi di pietra

Presa ancora di mira la stazione di servizio Total sulla provinciale che collega Martano a Soleto, una strada che offre veloci vie di fuga. La scorsa notte, intorno alle 3 circa è arrivata alla sala operativa Alma Roma, la segnalazione dell’allarme: sul posto sono state inviate tre pattuglie con l'ordine di indossare i giubbotti antiproiettile e di fare particolare attenzione. Dopo 2 minuti la prima pattuglia arrivata sul posto ha intercettato una banda di 4 persone intenta a fare razzia all’interno del bar tabacchi, dopo aver sfondato con un masso il vetro della porta di ingresso.

L'arrivo tempestivo delle guardie giurate ha colto di sorpresa i malviventi che hanno dovuto rinunciare al colpo, fuggendo in auto, abbandonando sul posto gli attrezzi utilizzati.

Si trattava di una Bmw Station Wagon di colore scuro diretta verso Soleto. Né le altre pattuglie in arrivo né i Carabinieri nel frattempo arrivati sul posto, hanno rintracciato l'auto. Qualche ora dopo è arrivata una segnalazione sulla presenza della vettura sulla statale nei pressi di Torchiarolo, in marcia verso Brindisi.

Il proprietario, arrivato poco dopo presso la stazione di servizio, ha constatato, con sollievo, che i ladri non avevano fatto in tempo a trafugare la merce. L’ultimo colpo era stato messo a segno lo scorso 23 ottobre. © RIPRODUZIONE RISERVATA