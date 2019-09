Sotto la divisa, il cuore da atleti: pioggia di medaglie per i vigili leccesi ai Mondiali in Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricco bottino di medaglie per il gruppo sportivo Polizia Municipale di Lecce alle World Police and Fire Games 2019 Cheng-Du che si sono svolte a Cheng-Du dal 6 al 16 agosto. Il WPFG è un evento sportivo biennale aperto alle forze dell’ordine attive e in pensione al personale dei vigili del fuoco di tutto il mondo.Le olimpiadi delle polizie locali e dei vigili del fuoco di tutto il mondo hanno visto la partecipazione di circa 13mila atleti da 83 paesi del mondo che si sono confrontati su 61 discipline sportive. Inaugurati davanti a 50mila spettatori con una spettacolare cerimonia che ha coinvolto 2300 figuranti i giochi hanno visto protagonisti tra gli altri gli atleti leccesi Nicola Lorusso, Antonio Grassi, Eugenio Lisi, Giuseppe Ciccarese, Antonio Manni e Giuseppe Sabatino, tuttiufficiali in servizio presso il comando di Polizia Locale di Lecce.Lusinghieri i risultati raggiunti: per Antonio Grassi e Nicola Lorusso medaglie nella disciplina della carabina ad aria compressa, rispettivamente argento e bronzo a fuoco a squadre; Eugenio Lisi ha collezionato l’argento nella disciplina del braccio di ferro. Ottimo piazzamento per gli atleti leccesi anche nella 10 km di cross country. In questa prova gli atleti hanno affrontato un percorso fangoso e accidentato, anche a causa delle piogge registratesi su Cheng-Du il giorno precedente, correndo con la temperatura di 42 gradi e un alto tasso di umidità, piazzandosi al quinto posto su tredici team partecipanti.A livello individuale nella 10km crosso country Sabatino è risultato quinto di categoria, Ciccarese sesto, Lisi ottavo e Manni sedicesimo. La partecipazione del gruppo sportivo della Polizia Municipale di Lecce alle olimpiadi di Cheng-Du è stata completamente finanziata attraverso autotassazione e sottoscrizioni di sostenitori del gruppo, che da molti anni si allena e garantisce la presenza degli agenti leccesi nelle più importanti manifestazioni sportive internazionali riservate ad agenti di polizia e operatori della sicurezza.