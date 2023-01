Sosta senza grattini, a Natale 2.440 multe in 8 giorni a Lecce

A Natale la sosta in città è costata cara a chi si è dimenticato di acquistare il grattino nei giorni festivi: 1.383 multe in 8 giorni per parcheggio non pagato. A cui si aggiungono, nello stesso periodo, altri 1.057 verbali (per altre infrazioni al Codice della strada) per un totale di 2.440. È questo l'effetto di Natale in Bus, i provvedimenti adottati da Comune e Sgm per limitare i disagi alla circolazione cittadina durante le settimane natalizie.

In vigore dall'8 dicembre all'8 gennaio, il piano prevedeva, oltre alle navette gratuite dai parcheggi di interscambio e la gratuità del trasporto pubblico nei giorni festivi, la sosta a pagamento in tutto il territorio urbano (con l'esclusione degli stalli dell'Ospedale Vito Fazzi, Foro Boario, Torre del Parco e di Largo Cimitero) anche le domeniche e i festivi, giornate in cui solitamente a Lecce le strisce blu sono gratuite. Un provvedimento adottato dall'amministrazione per scoraggiare l'utilizzo dell'automobile privata e favorire la rotazione dei parcheggi a ridosso del centro, incentivando l'utilizzo delle aree di sosta gratuite comunali (come Settelacquare e Foro Boario), ma che di fatto ha tratto in inganno numerosi leccesi e turisti distratti.

Il bliancio

Nonostante gli annunci, la comunicazione tramite i social e la segnaletica sui cartelli, non sono stati pochi gli automobilisti che arrivando nel cuore della città con la propria vettura non hanno provveduto ad acquistare il ticket della sosta - da 1,50, 1,30, 1,10 euro o 0,60 centesimi a seconda delle zone in cui si parcheggia o semplicemente si sono dimenticati di rinnovare il grattino e così di ritorno dalla passeggiata tra le vie della città hanno trovato sul tergicristallo la multa da pagare. Il bilancio più amaro è dei primi tre giorni: 249 multe l'8 dicembre, 235 l'11 dicembre e 260 elevate il 18 dicembre.

A queste, già anticipate, si aggiungono i verbali nei giorni clou delle festività. A Natale sono state solo 93 le multe elevate dagli ausiliari Sgm, mentre il giorno di Santo Stefano è stato particolarmente salato per i leccesi: i verbali per ticket scaduto o assente sono stati 181. Non migliora il report con il nuovo anno. Il 2023, infatti, è iniziato all'insegna dei verbali: domenica 1 gennaio sono state 106 le sanzioni per sosta non pagata. Stesso copione per la Befana: 128 multe. Il piano traffico si è chiuso domenica scorsa quando a essere pizzicati sono stati 131 automobilisti smemorati. Totale: 1.383 multe in 8 giorni. Una disattenzione che si paga. Chi viene trovato a sostare sulle strisce blu senza esporre il tagliando, incorre in una sanzione di circa 29 euro (se si paga subito), mentre chi supera l'orario del periodo di sosta acquistato è costretto a pagare una multa da 18 euro. Dopo il boom iniziale dei primi 3 giorni, il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Sergio Signore si era rivolto ai leccesi: «Invito i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e, laddove possibile, a preferire mezzi alternativi per arrivare in centro. I controlli sono necessari e andranno avanti».

Le sanzioni

Oltre ai verbali da grattino, infatti, non sono mancati i controlli da parte dei vigili sul territorio urbano. E le multe lo confermano: alle 821 sanzioni nei primi tre giorni festivi (386 nel giorno dell'Immacolata, 348 dell'11 dicembre e 87 elevate domenica 18 dicembre) si aggiungono le 22 multe del giorno di Natale, 34 per Santo Stefano, 36 verbali l'1 gennaio, 106 il giorno dell'Epifania e 38 domenica scorsa. Totale: 1.057. Oltre al tagliando domenicale, durante il periodo natalizio, il Comune ha previsto la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale nei giorni festivi e l'attivazione ogni giorno, a partire dal pomeriggio, delle navette gratuite dalle aree di interscambio del City Terminal e da Piazza Madre Teresa di Calcutta, passando per Settelacquare. Una comodità utilizzata da numerosi leccesi. In tanti, infatti, sono arrivati in via Trinchese o in piazza Mazzini con i mezzi pubblici senza dover pagare il biglietto. Per questa mattina è prevista una commissione Traffico in cui l'assessore alla Mobilità Marco De Matteis fornirà i dati relativi all'utilizzo dei mezzi pubblici. E, dai primi numeri a disposizione, il pacchetto di misure sembra aver funzionato. Solo tra la vigilia di Natale e Santo Stefano sono stati 6mila i passeggeri trasportati dalle navette. Ben 6mila leccesi che hanno rinunciato all'auto privata a vantaggio del trasporto pubblico.