Sosta, addio permessi e bollini di carta: ora tutto potrà essere richiesto on line. Ecco come fare

Annunciata a novembre, in occasione della presentazione delle nuove app per il pagamento della sosta con smartphone, la smaterializzazione dei permessi ai residenti e degli abbonamenti per la sosta oggi è divenuta una realtà. A presentarla, questa mattina, l'amministrazione comunale di Lecce insieme ai vertici della società partecipata Sgm. Proprio nella nuova sezione del sito web di Sgm SpA dedicata ai servizi online -www.sgmlecce.it/servizionline - i residenti possono infatti richiedere, gestire e pagare il proprio permesso di sosta sia gratuito che agevolato al pari di tutti coloro i quali volessero acquistare un abbonamento per la sosta da 20, 40 e 80 euro. Niente code allo sportello. Tutto può essere fatto online.Non solo: i nuovi permessi e abbonamenti per la sosta rilasciati online sono digitali e vengono associati alla targa dell’autovettura. Non è più pertanto necessario esporre sul parabrezza alcun titolo cartaceo o vetrofania o bollino di rinnovo.Gli operatori addetti al controllo, inquadrando la targa con lo smartphone in dotazione, hanno da oggi la possibilità di conoscere in tempo reale se l’utente è un residente con permesso gratuito o agevolato oppure se si tratta di un abbonato o, ancora, se sta pagando la sosta con un’applicazione per smartphone tra quelle messe a disposizione.Le soluzioni adottate permetteranno in un prossimo futuro di digitalizzare tutti i servizi per il pagamento della sosta tariffata. È infatti allo studio la possibilità di eliminare il ticket rilasciato dal parcometro associando il pagamento effettuato al sistema di controllo elettronico in uso.«La innovazione introdotta oggi - ha specificato il Comune in conferenza stampa - non è da considerarsi come un traguardo, ma come una ulteriore tappa sul percorso del progressivo incremento qualitativo dei servizi resi all’utenza della sosta cittadina».