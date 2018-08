Sospese le attività al Gallipoli Resort, concerti a rischio. La questura: «Pericolo per la sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospesa per quindici giorni ogni attività al Gallipoli Resort: la decisione è del questore, in seguito ai gravi fatti di cronaca che si sono verificati negli ultimi giorni. La priorità, spiegano dagli uffici della questura, è di «impedire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale». Il provvedimento è stato notificato questa sera al titolare dal dirigente del commissariato di Gallipoli.Due gli episodi finiri sotto la lente d'ingrandimento nelle ultime ore: il primo, quello più grave, ha riguardato un addetto alla security, accoltellato nel corso di una lite. L'uomo ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per le ferite riportate. Ferite comunque meno gravi di quelle subìte dall'accoltellatore (che ha avuto una prognosi di venti giorni), che a sua volta sarebbe stato malmenato da altri addetti alla sicurezza, tutti alle dipendenze della società "Musicaeparole".Poche ore più tardi, è finito in manette un giovane spacciatore, sorpreso in flagranza mentre cedeva una bustina di droga. In quella circostanza sono finiti sotto sequestro 19 involucri di ketamina e 4 bustine contenenti ecstasy.Da qui, dunque, la decisione del questore, che incide profondamente sulla già travagliata questione degli eventi a Gallipoli. Il Gallipoli Resort, infatti, avrebbe dovuto ospitare alcuni eventi che sarebbero saltati per via del sequestro di altri noti locali della costa ionica. Tra questi, il Sottosopra Fest: era previsto per l'8 agosto il concerto di Tedua, che a questo punto è nuovamente a rischio. Il provvedimento del questore investe anche le serate Big Mama, Il Grido e Popfest.