Sos Covid, mancano 80 medici Tricase ferma anche le urgenze

Sos Covid, mancano i medici specialisti. Il numero è alto. Molto alto. L'Asl Lecce ne cerca 80 per i reparti di Malattie infettive, Anestesia, Medicina, Pneumologia al Vito Fazzi di Lecce e al Santa Caterina Novella di Galatina. È la seconda ondata. La carenza è grave, è emergenza piena. E l'Asl, negli ultimi giorni, è stata costretta addirittura a chiedere i doppi turni ai medici in corsia per garantire i servizi. Camici bianchi che, va ricordato, non possono prestarsi per più di un doppio turno la settimana.



Non solo. C'è anche un altro problema delle ultime ore. Il Covid ha interessato l'ospedale di Tricase dove non pochi operatori sanitari sono entrati a contatto con contagiati. Da qui una maxi quarantena e la chiusura, nella giornata di ieri, di tre reparti: Chirurgia generale, Chirurgia Vascolare e Radiologia interventistica. Una chiusura al momento sine die e che è un brutto colpo in questo momento perché, con molta probabilità, ci sarà ulteriore attività che peserà sul Vito Fazzi di Lecce. È il primo caso di un problema così esteso dopo quelli che avevano colpito il Fazzi, Copertino e Gallipoli nella prima ondata. L'ospedale di Tricase, almeno fino a poche ore fa, era rimasto indenne.

Ma torniamo alla carenza di medici: non si trovano specialisti neppure a cercarli con il lanternino. E dalla direzione generale della Asl spiegano che hanno messo in atto tutto quel che era possibile fare. Ora bisogna arrangiarsi. Partiamo dall'Anestesia: serve un medico ogni 5 pazienti. Numeri che la Asl non dispone tant'è che nella Terapia intensiva del Dea è stato possibile aprire solo 16 sui 36 posti letto disponibili e oggi partono i rilievi per l'allestimento di 12 posti a Galatina con la nebbia fitta sugli specialisti che dovrebbero essere impiegati.

Neppure il concorso in atto per l'assunzione a tempo indeterminato di 10 specialisti in Anestesia e Rianimazione risolverà il problema. Fra gli ammessi alla prova scritta ci sono 33 già specialisti (17 uomini e 15 donne) e ben 93 specializzandi del 3°, 4°, 5° anno di specializzazione. Nel dettaglio: 19 del 3° anno, 29 del 4° anno, 45 del 5° anno. Apparentemente, con questo tasso di partecipazione, non dovrebbe esserci alcun problema a coprire 10 posti, ma «gli specialisti che partecipano al nostro concorso - fanno sapere dall'Asl Lecce - hanno partecipato a quello bandito a Bari e a quello di Brindisi. I vincitori, appena assunti faranno richiesta di trasferimento a Bari dove possono fare ricerca grazie alla presenza della facoltà di Medicina. Noi potremo contare su quattro salentini, se supereranno le prove concorsuali, che sono interessati solo alla cura del malato e non alla ricerca».

Nessuna possibilità neppure dal versante specialisti pensionati: si tratta in gran parte di over 70 che sono categoria a rischio in caso di contagio. E nella zona di Lecce non hanno risposto alle chiamate.

L'unica chance è rappresentata dagli specializzandi, ma Bari se li tiene stretti e a Lecce ne arrivano meno delle dita di una mano. Un cul-de-sac che, al momento, sembra senza via d'uscita tanto che si moltiplicano le voci di chi chiede l'apertura di un corso di laurea in Medicina per dare fiato al sistema sanitario salentino. Una scommessa che sinora non ha trovato concretizzazione. Medicina è stata malvista innanzitutto dai ricercatori a tempo indeterminato che hanno temuto di vedere mortificate le loro aspirazioni di carriera in quanto il corso di laurea per formare i medici avrebbe, dal loro punto di vista, potuto drenare risorse con la conseguenza di spazi sempre più assottigliati. Uno scoglio che il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, ha superato con un piano mirato alle progressioni di carriera capace di dare risposta a ricercatori e associati in possesso dell'abilitazione scientifica che permette di avanzare di livello.

Non finisce qui. Sul fronte delle carenze ieri è tornato alla carica il segretario Fsi Usae di Lecce, Francesco Perrone, che, dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio, chiede alla direzione generale dell'Asl «di provvedere alle relative assunzioni a tempo indeterminato degli infermieri di famiglia e degli assistenti sociali, figure importantissime e necessarie da tempo». Perrone argomenta nella lettera che «l'obiettivo deve essere quello di far coincidere quanto più possibile professionisti diversi e popolazione di riferimento dei professionisti. L'emergenza legata al Covid-19 e l'assistenza in genere a cronici, non autosufficienti, anziani e fragili, ha mostrato la grave carenza presente oggi sul territorio. In assenza di professionisti in grado di essere presenti H24 accanto ai malati, questi sono stati spesso lasciati soli o la loro condizione patologica è sfuggita ai controlli e comunque hanno dovuto ricorrere a forme improprie di assistenza rispetto quelle che un servizio sanitario pubblico deve garantire ed erogare».

10:56

