«Fate silenzio, fuori c'è la Polizia»: sorpresi dagli agenti mentre pranzano tutti insieme al ristorante. Pioggia di multe e attività sospesa per 5 giorni

Sorpresi in otto a mangiare al ristorante, in via Buccarella a Gallipoli. Gli agenti della squadra Volanti del commissariato di Gallipoli, hanno notato ieri la presenza di alcune famiglie nella zona del ristorante, che in base al Dpcm del 3 novembre scorso, deve restare chiuso e può garantire soltanto l'asporto e la consegna a domicilio. Dal locale dove poco prima erano state notate alcune famiglie, però, non usciva nessuno: gli agenti se ne sono resi conto dopo un breve servizio di osservazione. E hanno quindi proceduto a un controllo più accurato. Avvicinatisi alla porta d'ingresso hanno potuto ascoltare alcuni dei commensali che invitavano al silenzio «perché fuori c’è la polizia».



A quel punto, gli agenti, dopo aver bussato ed essersi fatti aprire la porta dal titolare, sono entrati nel locale ed hanno sorpreso gli otto commensali, tra cui due minorenni, mentre pranzavano tutti riuniti a un unico tavolo regolarmente apparecchiato ed imbandito di cibo e bevande.

Al termine dell’attività di identificazione hanno sanzionato con la contravvenzione di 400 euro i 4 adulti commensali, per violazione del Dpcm che vieta gli spostamenti intercomunali, considerato che un nucleo familiare proveniva da un’altra provincia e uno da un comune limitrofo. Gli altri due adulti, seduti al tavolo, erano il proprietario e la moglie.



Al titolare del ristorante, oltre alla contravvenzione di 400 euro, è stata applicata anche la sanzione accessoria dell’immediata chiusura dell’attività per un periodo di 5 giorni.

