Sorpresi a rubare legna: in due finiscono ai domiciliari

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Gallipoli, assieme a personale della Polizia Locale di Melissano, hanno tratto in stato di arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso tra loro M. M. di anni 25 di Taviano e S. M. di anni 25 di Racale.I due sono stati sorpresi mentre rubavano della legna in un fondo tra Melissano e Felline. Gli agenti li hanno pizzicati mentre con una motosega ed altra attrezzatura, tagliavano gli ulivi riponendo poi la legna fatta a pezzi su di un autocarro.Contestualmente in Commissariato veniva formalizzata la denuncia di furto dal proprietario, il quale dichiarava, inoltre, che quella zona agricola di frequente è stata oggetto di furti di legna di ulivo ad opera di malviventi in altre occasioni rimasti sconosciuti.Al termine delle tempestive indagini, l’autocarro e tutta l’attrezzatura è stata sottoposta a sequestro, ad eccezione della legna che è stata restituita alla parte offesa.A conclusione, i giovani venivano dichiarati in stato di arresto e tradotti presso la loro residenza per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.