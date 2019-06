Sorpresa sullo Jonio: Porto Cesareo conquista le "Cinque vele"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Cesareo conquista per la prima volta nella sua giovane storia di Comune autonomo, il riconoscimento delle "Cinque Vele". Si tratta della speciale "guida" che Legambiente, da 18 anni insieme al Touring, promuove. Il Cigno verde nazionale - attraverso i circoli locali e Goletta Verde - scandaglia la penisola e le isole, attribuendo ad ogni comprensorio turistico le "vele": da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo). Le vele sono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico (tra i temi analizzati, anche l'uso del suolo, l'energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità). Ad annunciarlo di primo mattino è stato il sindaco di Porto Cesareo Salvatore Albano. "Una giornata di festa, per il nostro territorio, per la nostra comunità -afferma Albano -. Oggi riceveremo le ambite cinque vele -continua entusiasta- con cui Legambiente premia le marine inserite nella Guida Blu, come luoghi d'elezione per qualità della vita, tutela e rispetto dell'ambiente, azioni intraprese per salvaguardare costa ed entroterra." E' lo stesso primo cittadino che spiega gli impegni legati al riconoscimento e come l'amministrazione si muoverà in queste ore."L'assessore alla cultura Paola Cazzella ed il presidente del CEA (Centro Educazione Ambientale Porto Cesareo) Mino Buccolieri saranno a Bari in mattinata, per la condivisione di questo straordinario traguardo con le autorità regionali; il sottoscritto -conclude Albano- e l'assessore ai lavori pubblici Luigi Baldi invece, saremo invece a Roma per la cerimonia ufficiale di riconoscimento. Condivideremo con voi i momenti salienti di questa bella giornata."