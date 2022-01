Sorpresa, nella periferia leccese spunta il vecchio frantoio ipogeo

Non è la prima volta che la periferia leccese svela il suo antico volto rurale ricordandoci com'era la città fino a una manciata di secoli fa, quando le masserie arrivavano fino alle porte di quello che oggi è il centro. Questa volta però, nascosto nella vegetazione e abbandonato al suo destino, non è un piccolo segno del passato bensì un enorme frantoio semi ipogeo a due navate. Un monumento dell'età contadina che si trova in un terreno abbandonato nel cuore della zona ex 167 B, tra le più popolose e frequentate della città.

Lecce, dalla periferia della 167 spunta l'antico frantoio

Proprio alle spalle dell'ex aula bunker, nata negli anni 90 per celebrare il primo maxi processo alla Sacra Corona Unita, si trova infatti l'area di Masseria Cricelli che sorge tra via Carrara e via Agrigento. A due passi dalla parrocchia. Una timida recinzione evita che qualcuno entri a curiosare magari facendosi male ma non ferma certo i più curiosi.

A testimoniare la presenza (e lo stato di abbandono) del manufatto di cui in tanti nella zona sono a conoscenza, è stato Filippo Montinari, animatore della seguita pagina Facebook Lecce di ieri città di oggi, che vanta una community di oltre 15mila seguaci.

La sua denuncia è una sota di grido di dolore per questa traccia storica abbandonata a se stessa. «Sono 20 anni che è stato "messo in sicurezza" dall'amministrazione Poli Bortone - scrive nel suo post condiviso decine di volte - passando per Perrone e giungendo a Salvemini, ma nulla ad oggi è stato fatto».

Di fatto, il bene si trova ristretto in una sorta di limbo urbanistico: lontano dal centro storico e dalle aree in qualche modo rivalutate della cintura esterna, come ad esempio le cave. E inserito invece nella zona di espansione più veloce della città, in un'area pensata quarant'anni fa in un'ottica conservativa ancora molto embrionale. Oggi però il bene dimenticato, che si trova all'interno di un quartiere in forte rinascita (anche grazie alla poderosa operazione portata avanti dalla parrocchia guidata da Don Gerardo ed dalle associazioni che si occupano di cultura e streetart in zona) potrebbe forse trovare una nuova vita.