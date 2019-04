Sorpresa in pediatria, il soffitto si accende di luminarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le luminarie di Scorrano si accendono anche nel reparto di pediatria dell'ospedale Veris Delli Ponti. Un modo in più per creare un'atmosfera di festa, colore, calore e sopratutto momenti di spensieratezza per bambini e famiglie. A realizzare l'idea è stata ieri l'associazione “Portatori sani di sorrisi” che ha voluto proporre anche a Scorrano il progetto “Pediatrie in Festa” nato nel 2014 presso la pediatria del nosocomio Santa Caterina Novella di Galatina.L'obiettivo è di creare un ambiente adeguato ai più piccoli che affrontano la malattia e il supporto dei volontari clown fa il resto.