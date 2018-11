Sorpresa di Natale: spunta la ruota panoramica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ruota panoramica in piazza Libertini per Natale: è la novità del programma del Comune di Lecce per le feste. In queste ore si stanno definendo i dettagli per l'esatta collocazione con una serie di sopralluoghi. La ruota panoramica sara alta oltre 35 metri e dunque più delle mura del castello. Sarà in funzione per tutta la durata delle feste. A quanto pare per questioni di sicurezza sarà collocata proprio di fronte all'ingresso storico delle Poste.