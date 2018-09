Sorprende i ladri in casa, picchiato e mandato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentata rapina in appartamento nella notte a Carmiano. Il colpo sventato dal proprietario, un elettricista di 47 anni, si è trasformato in una violenta colluttazione con i rapinatori. L'uomo svegliato dall'improvviso rumore in casa, ha reagito ai due malviventi incappucciati e armati di pistola che sorpresi dalla resistenza, prima di darsi alla fuga lo hanno ferito al capo e costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è tutt'ora ricoverato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato le indagini per risalire ai rapinatori che potrebbero essere gli stessi che lo scorso anno, nella frazione di Magliano, misero a segno una rapina con le stesse modalità.