«Mia sorella data in affido negli anni '90: aiutatemi a riabbracciarla»

Due sorelle separate dal destino. Ma il cuore, i suoi battiti, lo stesso sangue, quello no, non è stato mai diviso. Scorre veloce tra il passare dei giorni, delle ore, dei secondi. Un pensiero fisso nell'anima, il primo pensiero del giorno guardando l'alba che sorge.

Denise ha un sogno grande: trovare sua sorella, data in affidamento o in adozione quando aveva 2 o 3 anni circa. Di lei, Denise Murrone, di Nardò, ora non sa nulla, ma il profumo della brevissima quotidianità condivisa quello sì, non lo scorderà mai. Solo piccole informazioni a cui Denise aggrappa la sua speranza. Alla nascita per esempio avvenuta il 28 dicembre del 1990 nell'ospedale di Gallipoli - fu registrata con tre nomi.



Due bambine, due scriccioli bellissimi, con gli occhi simpatici e la pelle vellutata. Per il loro futuro e il loro bene qualcuno aveva deciso due strade parallele ma differenti.

Ma quando l'amore è alla base di tutto, non contano gli anni, i protocolli o le decisioni altrui. Conta solo il cuore di sorella che parla, anzi, che urla silenziosamente al mondo il desiderio immenso di rivedere l'altra metà del cielo, l'orizzonte definito di una stessa storia.

«Suppongo commenta la sorella - possano averle cambiato anche il nome oltre al cognome, ma per me rimarrà sempre la mia Carmen. Siamo figlie della stessa madre, ma di due padri differenti racconta ancora - il suo morì in un incidente stradale prima che venisse al mondo. Non ho altre informazioni continua Denise - purtroppo all'epoca dell'adozione avevo solo 8 anni ed ero in affidamento presso un'altra famiglia».

Il desiderio di Denise è quello di «poterla rivedere, senza stravolgere la vita di nessuno, senza turbare né lei, né la sua famiglia adottiva. Vorrei riabbracciarla, sentire ancora il suo profumo, coccolarmi con il suo sorriso e farle sapere che ci sono e ci sarò per sempre». Chiunque potesse aiutare Denise può inviare una mail a cercomiasorella@gmail.com.

