«Sono un agente dell'Fbi», ma il tesserino è contraffatto: arrestato

Lo hanno fermato a Lequile e proceduto a una perquisizione domiciliare perché insospettiti dal suo comportamento. E in casa di G.P., senza fissa dimora originario di Padova, 55 anni, i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama, hanno trovato una serie di armi e di documenti contraffatti, compresi tesserini Fbi e medaglie della Polizia.G.P. è stato fermato nel corso di un servizio ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione. L'arresto è scattato, in flagranza di reato, per possesso e fabbricazione di documenti falsi e portoabusivo di arma. In casa, nel suo domicilio provvisorio, aveva: 1 pistola, a salve, “khimar” cal. 8 mod.92 priva di tappo rosso; 14 cartucce a salve nel caricatore; 3 pugnali; 1 coltello multiuso; 1 paio manette; 1 passamontagna; vari indumenti sportivi con loghi della Polizia di Stato con inoltre apposti i gradi da vice questore aggiunto; distintivi e documenti falsificati con logo dell’FBI; medaglia al merito di servizio e accessori per uniformi della Polizia di Stato; alcune sue fotografie che lo ritraevano con l’uniforme da Vice questore della Polizia diStato. L’uomo è stato così dichiarato in arresto e, espletate formalità di rito, è stato tradotto pressola Casa Circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.