Bomba carta davanti allo studio del sindaco: «Gesto vile, non mi fermeranno»

Notte di paura nella Grecìa salentina, a Soleto, nel Salento . Alle 23,05 un boato ha rotto il silenzio: si trattava di una bomba carta esplosa in via Reginaldo Giuliani, davanti al civico 50, sede dello studio del commercialista Graziano Vantaggiato, sindaco del paese.Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e la polizia di Stato per i rilievi di rito. E saranno proprio gli agenti di Polizia del commissariato di Galatina a occuparsi delle indagini.«Gesti come questi sono da condannare, l'unico pensiero che ho avuto, fisso - ha commentato il sindaco Vantaggiato - è stato per la mia comunità, che considero come la mia famiglia. Sono rammaricato e dispiaciuto profondamente per la paura che l'esplosione ha generato. Non sono in grado di dire se questo getto vile fosse riferito al professionista o all'uomo, ma di certo non mi fermeranno mai. Continuerò a schiena dritta a lavorare per centrare gli obiettivi che mi sono prefisso». Vantaggiato è rimasto sul luogo dove è avvenuto lo scoppio fino alle 6 di questa mattina, insieme agli inquirenti. «Sono stanco - conclude - ma sereno».