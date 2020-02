Ultimo aggiornamento: 09:14

Notte di paura nella Grecìa salentina, a Soleto, nel Salento . Alle 23,05 un boato ha rotto il silenzio: si trattava di una bomba carta esplosa in via Reginaldo Giuliani, davanti al civico 50, sede dello studio del commercialista Graziano Vantaggiato, sindaco del paese.Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e la polizia di Stato per i rilievi di rito.Aggiornamenti a breve.